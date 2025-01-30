Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe uzun süredir görüşme halinde olduğu Milan Skriniar’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe uzun süredir görüşme halinde olduğu Milan Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

MILAN SKRINIAR KİMDİR?

Inter'den 2023 yazında PSG'ye bedelsiz transfer olan 29 yaşındaki stoper, Inter'e 2017 yılında 34 milyon euroya Sampdoria'dan transfer oldu.

Şu ana kadar bonservisine toplamda 39.2 milyon euro bonservis ödenen Skriniar, kariyeri boyunca 423 maça çıktı. Sloven oyuncu 25 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Ailemize hoş geldin Milan Skriniar 💛💙

Kulübümüz, Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz.