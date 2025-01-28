TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Mourinho o isimleri gözden çıkardı

Son dakika haberi: Ara transfer döneminin flaş takımlarından Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Kanarya, Ocak ayında Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca gibi önemli yıldızları kadrosuna kattı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde bir yandan da gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Jose Mourinho kadro planlamasında düşünmediği isimleri yönetime bildirirken 3 isimden takım bulumasını istendi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2025- 10:27 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025- 10:39