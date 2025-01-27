Spor yazarları Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde Göztepe ile karşılaştı. Sarı lacivertliler zorlu mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Fenerbahçe - Göztepe maçını çarpıcı ifadelerle yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2025- 08:43