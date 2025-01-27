Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! İşte Kanarya'nın 4. transferi

Ara transferin en hızlı takımı Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katan Kanarya, Anderson Talisca ile de anlaşma sağlamıştı. Ve sarı lacivertlilerden bir bomba daha geldi. Yönetimin, Galatasaray'ın eski yıldızı için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2025- 10:05