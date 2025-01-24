Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli ekip, Samet Akaydin'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Samet'in güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.

Milli futbolcu 2023-24 sezonunun devre arasında 3.70 milyon Euro bonservis karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

YENİ ADRESİ RİZE!

Samet Akaydin, Çaykur Rizespor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

"BU YÖRENİN EVLADIYIM"

Transferde emeği geçen Rizeli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Rize'nin bana ilgisini sezon başından beri biliyordum. Sezon başında da gelmeyi çok istedim. Nasip şimdiymiş. Ben zaten bu yörenin evladıyım. Rizespor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.