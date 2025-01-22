Galatasaray anlaşamadı, Fenerbahçe kapıyor! Transferde ses getirecek hamle

Trendyol Süper Lig'de büyük bir yarış içinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. İlk transferini Diego Carlos'u kadrosuna katarak yapan sarı lacivertliler, ses getirecek bir hamlede daha bulundu. Kanarya'nın, Galatasaray'ın pazarlık yaptığı o yıldız için devreye girdiği ve başarılı futbolcuyu ikna ettiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)