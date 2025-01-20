Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Diego Carlos ile prensip anlaşmasına vardı. Deneyimli savunma oyuncusunun bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Yaşanan gelişmenin ardından Diego Carlos hakkında bilgi sahibi olmak isteyen taraftarlar arama motorlarına soru sormaya devam ediyor. Başarılı oyuncunun hangi takımlarda oynadığı merak edilirken, oyuncunun sözleşme detayları da belli oldu. Peki, Diego Carlos kimdir? Diego Carlos kaç yaşında ve nereli? İşte Diego Carlos'un kariyeri hakkında öne çıkan detaylar...

Transfer çalışmalarına hız veren ve ilk ismi açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe, Diego Carlos ile prensip anlaşmasına vardı. Aston Villa'nın deneyimli savunma oyuncusunu bu akşam İstanbul'a getirmesi beklenen sarı-lacivertlilerin, en kısa sürede transferi açıklaması bekleniyor. Yaşanan gelişmenin ardından Diego Carlos hakkında bilgi sahibi olmak isteyen taraftarlar arama motorlarına soru sormaya devam ediyor. Başarılı oyuncunun hangi takımlarda oynadığı merak edilirken, oyuncunun sözleşme detayları da belli oldu. Peki, Diego Carlos kimdir? Diego Carlos kaç yaşında ve nereli? İşte Diego Carlos'un kariyeri hakkında öne çıkan detaylar...

DIEGO CARLOS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Diego Carlos 15 Mart 1993 yılında Brezilya'nın Berra Bonita bölgesinde dünyaya geldi. Sevilla gibi önemli takımlarda forma giyen Carlos, bu sezon Aston Villa ile 10 karşılaşmada sahada yerini aldı. 30 Haziran 2026 yılına kadar İngiliz takımı ile sözleşme imzalayan deneyimli savunma oyuncusu, Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki stoperin bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

DIEGO CARLOS İSTATİSTİKLERİ

2014-2015 sezonunda Porto B ile adından söz ettirmeye başlayan Diego Carlos, burada gösterdiği başarılı performansın ardından Estoril'e geçiş yaptı. 31 maçlık Estoril kariyerinin ardından Fransa'ya giden Diego Carlos, Nantes'ta 3 sezon boyunca forma giydi. Büyük takımların dikkatini çekmeyi başaran Brezilyalı savunma oyuncusu, 15 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer oldu.

2022-2023 sezonunun ardından Aston Villa'ya 31 milyon euro bonsvervis bedeliyle transfer olan 31 yaşındaki stoper, Premier Lig'de 40 maça çıktı. Diego Carlos kariyeri boyunca 289 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 12 gol kaydetti.

DIEGO CARLOS'UN OYNADIĞI TAKIMLAR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos bugüne kadar 11 takımda forma giydi. Peki, Diego Carlos hangi takımlarda oynadı? İşte Brezilyalı futbolcunun şans bulduğu bazı takımlar:

-Aston Villa -Sevilla -Nantes -Estoril -FC Porto B -Paulista -Madureira

DIEGO CARLOS PİYASA DEĞERİ

Fenerbahçe ile prensipte anlaşan ve bu gece İstanbul'a gelmesi beklenen Diego Carlos'un güncel piyasa değeri 11 milyon euro. En yüksek piyasa değerine Sevilla'da 2020 yılında ulaşan Carlos, yaklaşık 50 milyon euro piyasa değerine kadar yükseldi. Hızlı savunma oyuncusu hem sağ hem de sol stoper olarak görev yapabiliyor.