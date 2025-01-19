Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerde, 50. dakikada En-Nesyri topu ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarının ardından İrfan Can Kahveci'nin faul yaptığı tespit edildi ve gol iptal edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2025- 20:19 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025- 21:48
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertlilerde En-Nesyri 50. dakikada topu ağlara gönderdi.
Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası İrfan Can Kahveci'nin faul yaptığı tespit edildi.
Hakem Halil Umut Meler de faul nedeniyle golü iptal ettiğini açıkladı.
İŞTE O POZİSYON:
GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR