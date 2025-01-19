Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerde Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok güzel bir duygu gol atmak. İlk golümü attığım için çok mutluyum. Galip geldiğimiz için ayrıca mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok güzel bir galibiyet oldu. Bu maçı unutup hafta içi oynayacağımız Avrupa maçına odaklanacağız. Hocamla hepimizin arası çok iyi. Bize çok babacan davranıyor. İkili ilişkisi çok iyi insan. Az forma şansı buldum ama hoca bugün bana güvendi. Ben de golümü attım. Hazır olduğumu gösterdim. İyi çalışıyorum. Profesyonellik bunu gerektirir. Hoca şans verdikçe ben de elimden geleni yapacağım."