F.Bahçe'nin bir golü daha VAR'dan döndü! İşte o pozisyon
Adana'da kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ
💥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Aspor Keşfet
Son Dakika
Levent Mercan'dan galibiyet yorumu: Ekstra önemliydi! Levent Mercan'dan galibiyet yorumu: Ekstra önemliydi! 21:32
Cenk Tosun'dan flaş Mourinho sözleri! Cenk Tosun'dan flaş Mourinho sözleri! 21:30
İrfan Can Eğribayat: Böyle maçlarda... İrfan Can Eğribayat: Böyle maçlarda... 21:28
Mourinho: 6 aydır burada hoca olmaya çalışıyorum! Mourinho: 6 aydır burada hoca olmaya çalışıyorum! 21:22
F.Bahçe golcüleriyle kazandı! F.Bahçe golcüleriyle kazandı! 20:59
F.Bahçe'nin bir golü daha VAR'dan döndü! İşte o pozisyon F.Bahçe'nin bir golü daha VAR'dan döndü! İşte o pozisyon 20:39
Daha Eski
Adana'da kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon Adana'da kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon 20:21
F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon 20:18
Mourinho: Puan farkını azaltma şansımız var! Mourinho: Puan farkını azaltma şansımız var! 18:18
Adana Demirspor - F.Bahçe | CANLI Adana Demirspor - F.Bahçe | CANLI 18:14
F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! 17:34
Adana Demirspor - Fenerbahçe maç notları Adana Demirspor - Fenerbahçe maç notları 17:20