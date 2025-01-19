Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleden iki takım da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Tolga, Manev, Arda, Abdulsamet Burak, İzzet, Maestro, Barasi, Ali Yavuz, Aimbetov

Fenerbahçe: İrfan, Kostic, Levent, Djiku, Mert, Oğuz, Fred, Szymanski, İrfan Can, En-Nesyri, Dzeko

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başladı.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

DUSAN TADIC'TEN 16 GOLLÜK KATKI

Fenerbahçe'nin en önemli silahlarından biri olan Dusan Tadic, hücum yollarında etkisini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor maçında 1 gol ve 1 asist ile galibiyetin mimarlarından olan Tadic, ligde oynadığı 18 maçta 8 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu.

DURAN TOPLARLA ÖNE GEÇTİLER

Tümosan Konyaspor maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı 3-2 kazanan Fenerbahçe'de duran top organizasyonları dikkat çekti. Çalışılmış pozisyonlarla rakibine zor anlar yaşatan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısında 2 gol atmasını bildi. Szymanski ve Tadic'in kullandığı köşe vuruşlarından ikisini gole çeviren Fenerbahçe, Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü ile mücadeleyi 2-1'e taşıdı.

ADANA DEMİRSPOR MORAL ARIYOR

Mustafa Dalcı yönetiminde ilk Süper Lig galibiyetini 16. haftada Beşiktaş karşısında alan Mavi Şimşekler, Hatayspor mücadelesini de kazanarak moral bulmuştu. Eksi 3 puan cezasından dolayı 5 puan ile ligin son sırasında yer alan Adana temsilcisi, oynadığı son 2 maçı da kaybetti. Kümede kalmak için puan ya da puanlar kazanması gereken Adana Demirspor, Fenerbahçe maçında çıkış arıyor.

FENERBAHÇE PUAN FARKINI 6'YA DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Galatasaray beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Mersin'de alınan sürpriz sonucun ardından gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Şampiyonluk yarışında rakibinin puan kaybetmesi fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçında hata yapmak istemiyor. 42 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, oynadığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

ADANA DEMİRSPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDA 42. RANDEVU

Süper Lig'in 20 haftasındaki Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında takımlar 42. randevularına çıktı. Geride kalan 41 karşılaşmanın 24'ünü sarı-lacivertliler kazanırken, Adana Demirspor ise 5 mücadeleden üstün ayrıldı. 12 maç ise beraberlikle tamamlandı.

İki takım arasında oynanan 41 maçta Fenerbahçe 81 defa fileleri havalandırırken, Adana temsilcisi ise 41 golle karşılık verdi.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. TFF tarafından yapılan açıklamada, Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstlendi.

VAR HAKEMLİĞİNE DANİMARKALI İSİM

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Danimarkalı Sandi Putros oldu. AVAR hakemi olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy atandı.

ASpor CANLI YAYIN