Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller, 69. ile 71. dakikalarda En-Nesyri, 74. dakikada Edin Dzeko ve 90+1. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Öte yandan Adana Demirspor'da Yusuf Barası 56. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bunun yanı sıra Kanarya'nın attığı 2 gol VAR'dan iptal edildi.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, Süper Lig'de 45 puana yükseldi ve lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada aradaki puan farkını 6'ya düşürerek zirve takibini sürdürdü. Adana Demirspor ise 5 puanda kaldı ve ligde son sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Adana Demirspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak.