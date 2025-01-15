Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulduğunu açıkladı. (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmand TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Dominik Livakovic şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki kalecinin sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

2-3 HAFTA YOK

Livakovic, Trendyol Süper Lig'in 16. hafyasında oynanan RAMS Başakşehir maçında da aynı sakatlığı yaşamış ve ikas Eyüpspor ile Atakaş Hatayspor maçlarında forma giyememişti. Hırvat file bekçisinin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.