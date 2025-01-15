Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmand TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Dominik Livakovic şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki kalecinin sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.
2-3 HAFTA YOK
Livakovic, Trendyol Süper Lig'in 16. hafyasında oynanan RAMS Başakşehir maçında da aynı sakatlığı yaşamış ve ikas Eyüpspor ile Atakaş Hatayspor maçlarında forma giyememişti. Hırvat file bekçisinin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic'in Ataşehir @AcibademSaglik Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede… pic.twitter.com/Si4FPPDCwW— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 15, 2025