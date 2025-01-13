Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2020/21 sezonundan itibaren Çubuklu formamızı başarı ile terleten Futbol Takımımızın değerli oyuncularından İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık daha sözleşme imzalanmıştır."