TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Fransız yıldız listeye girdi
Devre arası transfer döneminin resmen başlamasıyla beraber çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de eksik bölgere takviye yapılması için harekete geçildi. Stoper mesaisini sürdüren sarı-lacivertliler hücum bölgesini zenginleştirmek için düğmeye bastı. Kanat mevkisine takviye planlayan sarı-lacivertliler Almanya Bundesliga ekibinde forma giyen 24 yaşındaki yıldız futbolcuyu transfer listesine aldı. İşte detaylar... (DIŞ HABER) Enes ARSLAN
ENES ARSLAN| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 13.01.2025- 11:10 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025- 11:15