Jose Mourinho: Umarım temiz bir maç olur!

Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç öncesi sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Amrabat yok, İsmail yok. Bartuğ ile başlamayı tercih etmedim, Fred ve Szymanski ile oynayacağız. Tabii ki oyuncular farklı ama yine geriden üçlü şekilde oyun kuruyor olacağız."

"Evlerinde güçlü bir takım ile oynayacağız. Son zamanlarda defansa daha çok eğiliyorlar, kontralarda hızlı oyuncuları kullanıyorlar. Zor bir maç olacak. Umarım güzel ve temiz bir maç olur. Evlerinde ve stadyumlarda maçı izleyen herkes gerçek biz futbol maçı izlediği için mutlu olur umarım."