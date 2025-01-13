Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerde Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Maç dediğin böyle olur."

"Henüz takım istediğim seviyede değil. Bugün düzgün bir maç oldu. Konya'nın oynama şeklini seviyorum. Sonuçtan dolayı mutlu veya üzgün olanlar var ama iyi bir maç oldu. Üzücü ki Türkiye'de her maç böyle değil, bazı maçların kaderi önceden belirlenmiş oluyor."

"Takım mükemmellikten uzak ancak bütün maçlar bugün oynandığı gibi olsaydı daha farklı pozisyonda olurduk. Dediğim gibi bazı maçların hikayesi önceden yazılıyor burada. Biz savaşmaya devam edeceğiz."