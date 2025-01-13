Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerde Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bazen bencil olabilirim ama bencil olsaydım kariyerimde 300 asist olmazdı. Bitiricilik anlamında şut atabilirim, hocamız da bana bunu söylüyor, ailem de bana bunu söylüyor. Pozisyonları gördüğünüzde o an pas atmanın daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz."

"Son maçlarda çok fırsat yarattık. Özellikle Hatay'a çok daha fazla gol atabilirdik. Bugün de aynı şekilde ilk yarıda 3-4 gol atabilirdik. Gol pozisyonlarında çok daha kararlı olmalıyız. Aynı şekilde savunmada da daha iyi olabiliriz."