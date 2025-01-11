Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunda büyük revizyon yapacak. Teknik direktör Jose Mourinho'yla geçtiğimiz günlerde bir toplantı yapan sarı lacivertli yönetim hem takıma kazandırılacak isimlerin son durumunu konuştu hem de takımdan ayrılacak olan isimleri belirledi. Bu isimlerin içinde ise sürpriz futbolcular da var.
Jose Mourinho'nun öncelikli olarak biletini kestiği ilk isim Roma'ya imza attığı anda da ilk gönderdiği futbolcu olan Cengiz Ünder.
OSAYI'NİN DE BİLETİ KESİLDİ
Fotomaç'ın haberine göre; Jose Mourinho'nun "Performansından hiç memnun değilim. Kendisini toparlayamıyor" dediği Cengiz'in takıma yarardan çok zarar verdiğini yönetime iletti.
Jose'nin gönderilmesini talep ettiği diğer isim; Maximin. Sezon başında Mou'nun isteği doğrultusunda kadroya katılan Fransız yıldız da yolcular arasında.
Mourinho'nun takımda istemediği diğer oyuncular ise; Sebastian Szymanski, Serdar Aziz, Lincoln ve Osayi-Samuel. Yönetim kısa süre içinde oyunculara kararını bildirecek.