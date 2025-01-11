Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de işler son haftalarda iyi gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipte Jose Mourinho ise bu nedenden dolay 6 ismin biletini kesti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Jose Mourinho'nun öncelikli olarak biletini kestiği ilk isim Roma'ya imza attığı anda da ilk gönderdiği futbolcu olan Cengiz Ünder.