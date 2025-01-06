Osayi'nin kaleci Erce'ye yaptığı hareket faul, tamam ama sarı olmalıydı. Kart göstermedi! Diack'ın Fred'in ayağına kontrolsüz hareketi net sarı kart ama vermedi. Bu tedavi esnasında kümelenmiş oyuncular arasında Aboubakar'ın Fred'e kafa ile bir eylemi var bu pilot çekimde sarı yeterli görünüyor ama futbolda kafa bir nevi silah kullanmak gibi yaralayıcı darbedir kırmızı kart doğru olandır. Sokak kültüründeki kafa ile futbol kültüründeki kafa aynı ölçümlenemez.