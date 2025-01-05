Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Bu mücadele sonrasında sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOU'NUN SÖZLERİ:

İyi oynadık. Maçı domine ettik. Net pozisyonlar ürettik. Yarım şans dediğimiz pozisyonlarda da pasları veremedik. Kalecileri harikaydı. Kaçırdığımız gollerde top kayıpları yaptık. Bu maçın 2-1 bitmesi garip. Bu maç 6-7-8 olabilirdi. Oyundan mutluyum ama kaçırdığımız fırsatlardan ötürü değilim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. 9 gün boyunca iyi çalıştık. Net galibiyet elde ettik. Rakibin renkleri farklı olsaydı 8 kişi kalabilirlerdi. Oynadığımız 'toksik' ligi biliyoruz. Bize karşı nasıl, rakibe karşı nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Eyüp ve bu maçta 5 kırmızı olmalıydı. Durum bu. Oyuncularımız da rakiplerimiz de bunu biliyorlar. Yolumuza devam etmeliyiz.

Puan farkı ile ilgili Jose Mourinho, "Sizce puan farkı oynanan futbolla mı alakalı?" dedi.

Bu sözlerin tamamı ise şöyle:

Neden gerçeği saklıyorsunuz. Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar! Neden korkuyorsunuz. Biliyorum gazetecisiniz, ben de gazeteci olabilirdim, tamam ama neden korkuyorsun. Puan farkı oynanan futboldan kaynaklı mı! Gerçeği konuşun. Bana sormayın!"