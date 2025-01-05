VAR sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri'nin pasında topa hareketlendi. Polonyalı futbolcu, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonunda yerde kaldı. Maçın hakemi Oğzuhan Çakır, pozisyonu VAR'da izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.01.2025- 21:05 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025- 21:19
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri'nin pasında topa hareketlendi. Polonyalı futbolcu, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonunda yerde kaldı.
Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, VAR merkezinden gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarında izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Edin Dzeko, penaltı vuruşundan yararlanamadı.
İşte o pozisyon...
Not: Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.