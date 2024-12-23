Fenerbahçe'nin sezon başında kiraladığı Saint Maximin performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşattı. 8 milyon Euro yıllık ücret alan Fransız yıldız ile ara transfer döneminde yolların ayrılacağı öne sürülüyor… Maximin'in Fener'de maçların %75'inde forma giydiği takdirde 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinin devreye gireceği iddiaları vardı. Tecrübeli kanat daha şimdiden bu rakamı %84 ile geride bırakmış durumda. Bu gelişmeler doğrultusunda Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti. KRİTİK GÖRÜŞME Takvim gazetesinin haberine göre; Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli ile görüşen Sarı-Laciverliler, Fransız futbolcunun sözleşmesini Ocak ayında feshetmek istiyor. Ayrıca Maximin'in çok fazla top kaybı yapması ve pas yerine çalımı düşünmesi de bu karardaki en büyük etken olarak görülüyor. TARAFTAR TEPKİLİ 27 yaşındaki futbolcu Kanarya'da 22 maçta; 3 gol ve 4 asist kaydetti. 1-1 biten Eyüpspor maçında tecrübeli kanadın performansı bardağı taşıran son damla olmuştu. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın transferinde rol aldığı Maximin'e, Eyüp müsabakasında bireysel oynadığı için taraftarlardan tepkiler gelmişti.