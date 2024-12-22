Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Cristopher Nkunku yarışı! İngiliz basınından bomba iddia
Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. Devre arasında kadrolarını güçlendirip sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Süper Lig devleri, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea forması giyen yıldız futbolcu Christopher Nkunku'yu transfer listesine aldı. İşte ayrıntılar... (DIŞ BASIN) Enes ARSLAN
ENES ARSLAN| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 22.12.2024- 13:37
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024- 13:42