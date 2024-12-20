Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpsor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki takımın bu mücadele için ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe açılış maçında karşı karşıya gelecek. İki takım da son hazırlıklarını tamamlarken, sakat oyunculardan bazılarının antrenmana katılması teknik direktörleri sevindirdi. Arda Turan yönetiminde bu sezonun flaş takımlarından biri olan Eyüpspor, zirve yarışı veren Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Jose Mourinho önderliğinde 16 haftada 35 puan toplayan sarı-lacivertliler ise güçlü rakibi karşısında hata yapmadan yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmeyi amaçlıyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ:

Eyüpspor: Berke, Robin, Claro, Vezo, Caner, Melih, Halil, Emre Akbaba, Dorukhan, Ahmed Kutucu, Thiam.

Fenerbahçe: İrfan, Osayi, Djiku, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, En-Nesyri.

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor - Fenerbahçe maçı 20 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de 17. haftanın açılışı gerçekleştirecek olan takımlar, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Arda Turan'lı Eyüpspor ile Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'nin maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.