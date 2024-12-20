Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf çıkmadı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 17'nci haftasında Eyüpspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Emre Kargın düdük çaldı. Emre Kargın'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Furkan Ürün üstlendi.

Mücadelenin ilk 20 dakikası iki takım da istediği pozisyonları üretemedi. Eyüpspor 26'ncı dakikada golü buldu. Caner Erkin'in savunma arkasına attığı uzun topta topla buluşan Mame Thiam topu Ahmed Kutucu'ya aktardı, Ahmed Kutucu'nun şutunda top filelerle buluştu: 1-0. Fenerbahçe devre arasına girmeden önce aradığı golü buldu. 45+4'üncü dakikada orta sahanın solunda topla buluşan Kostic'in ceza sahasına yaptığı ortada En-Nesyri düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. Golün ardından hakeme itirazlarda bulunan teknik direktör Arda Turan 45+5'te gördüğü kırmızı kartla tribüne gönderildi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik skorla sona erdi.

İkinci yarının 25 dakikası Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçse de gol sesi çıkmadı. Kalan dakikalarda iki takımda girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve maç 1-1'lik skorla sona erdi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat, bu sene ilk resmi maçına çıktı. Arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edilen Dominik Livakovic'in yerine geçtiğimiz günlerde sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertlilerin kalesini korudu.

EMRE MOR ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin sezon başı Eyüpspor'a kiraladığı oyuncusu Emre Mor, 78'inci dakikada Dorukhan Toköz'ün yerine oyuna dahil oldu. Emre Mor, eski takımına rakip oldu.

İSMAİL YÜKSEK DALYA YAPTI

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, 82'nci dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna girerek Fenerbahçe formasıyla 100'üncü maçına çıktı.