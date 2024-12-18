TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper operasyonu! Sakatlıklar sonrası harekete geçildi... 62 milyon Euro'luk takviye
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar bu mücadeleden çok maçtaki sakatlıkları konuştu. Dominik Livakovic, Oğuz Aydın ve Rodrigo Becao'nun sakatlıkları sonrasında zor duruma düşen Kanarya, devre arasında takviye için hazırlanıyor. Fenerbahçe, stoper mevkisine transfer yapacak. Bunun için çalışmaları yürüten yönetim, toplam değerleri 62 milyon Euro olan o futbolcuların peşine düştü. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i santrforları Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin (2) golleriyle 3-1 mağlup etti.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, rakip yarı sahada baskı kurmasına karşın pozisyon üretmekte zorlandı. Fenerbahçe, aradığı golü 42. dakikada Edin Dzeko ile bulurken, RAMS Başakşehir 45+1. dakikada Ba'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve soyunma odasına 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle gidildi.
İkinci yarıya etkili başlayan RAMS Başakşehir, 59. dakikada Piatek'in golüyle beraberliği yakaladı. Golün şokunu çabuk atlatan Fenerbahçe, 74. dakikada bir diğer golcüsü Youssef En-Nesyri ile bir kez daha öne geçti. Sarı-lacivertliler, 90. dakikada Faslı oyuncuyla bir gol daha buldu ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 35'e yükseltti.
LIVAKOVIC, OĞUZ VE BECAO TAMAMLAYAMADI Fenerbahçe'de deneyimli kaleci Dominik Livakovic, genç oyuncu Oğuz Aydın ve tecrübeli stoper Rodrigo Becao sakatlanarak maça devam edemedi.
Müsabakanın 27. dakikasında kendisini yere bırakan 29 yaşındaki Livakovic, kısa süreli tedavisinin ardından oyuna devam etti.
Maçın 30. dakikasında bir kez daha yerde kalan Livakovic, 32. dakikada oyundan çıktı ve yerine Ertuğrul Çetin oyuna dahil oldu. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Ertuğrul Çetin, bu sezon ilk kez forma şansı buldu.
Mücadelenin 52. dakikasında RAMS Başakşehir'in ani atağında attığı deparla meşin yuvarlağı yatarak rakibinden kapan Oğuz Aydın, yerde kaldı.
Oyunda devam edemeyen ve tedavisi sahada yapılan 24 yaşındaki futbolcu, sekerek oyundan çıktı ve 55. dakikada yerine Allan Saint-Maximin dahil oldu.
Fenerbahçe'de son sakatlık ise Rodrigo Becao ile yaşandı. Maçın 76. dakikasında sakatlık yaşayan Becao, oyunda devam edemedi.
DEĞİŞİKLİK HAKKI BİTEN F.BAHÇE MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI Fenerbahçe, değişiklik hakkının erken tamamlanması nedeniyle maçı 10 kişi tamamlamak durumunda kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho, müsabakanın 62. dakikasında 5 oyuncu değişiklik hakkının tamamını kullandı.
Mücadelenin 76. dakikasında Rodrigo Becao sakatlanırken, oyuncu değişikliği hakkı kalmayan sarı-lacivertliler, 78. dakikada Brezilyalı stoperin oyundan çıkmasıyla kalan bölümü 10 kişiyle tamamladı.
6 MAÇTIR KALESİNİ KAPATAMIYOR
Fenerbahçe, son 6 resmi maçının tamamında kalesinde gol gördü. Son 2 resmi müsabakasında gol atamayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Kayserispor, Slavia Prag, Gaziantep FK, Beşiktaş, Athletic Bilbao ve RAMS Başakşehir'e karşı kalesini gole kapatamadı.
F.BAHÇE'NİN 2 MAÇLIK SUSKUNLUĞUNU DZEKO BOZDU
Fenerbahçe'nin resmi maçlarda 2 maçlık suskunluğunu Edin Dzeko bozdu. Ligde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Athletic Bilbao karşısında gol bulamayan sarı-lacivertliler, 2 maçın ardından ilk golünü tecrübeli golcüsüyle kaydetti.
Söz konusu 2 maçtan önceki son karşılaşmada Gaziantep FK karşısında 3 gol bulan sarı-lacivertlilerde son golü de yine Edin Dzeko rakip filelere bırakmıştı.
EN-NESYRI İLK KEZ DUBLE YAPTI
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, bu sezon ilk kez bir müsabakada 2 gol attı.
RAMS Başakşehir müsabakası öncesinde sarı-lacivertli formayla ligde ve Avrupa'da 3'er golü bulanan tecrübeli oyuncu, söz konusu 6 golün tamamını farklı müsabakalarda ağlara göndermişti.
27 yaşındaki santrfor, RAMS Başakşehir filelerine gönderdiği 2 golle bu sezon ilk kez duble yaptı.
Karşılaşma sonrasında kadrosuna takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, stoper takviyesi yapmak istiyor.
Kanarya, sakatlık durumlarını bakıldığında ve son olarak Becao'nun sezonu kapattığı düşünüldüğünde bu mevkiye net bir transfer yapmayı hedefliyor.
Sarı-lacivertli yönetim, bir yabancı bir de yerli oyuncuyu devre arasında kadrosuna katacak.
Kanarya, gözünü Hollanda Ligi'nin iki devine çevirdi.
F.BAHÇE'DEN ÇİFTE BOMBA!
Takvim'in haberine göre; PSV forması giyen Olivier Boscagli ile Feyenoord'un yıldızı David Hancko'nun takibe alındığı kaydedildi.
İki futbolcu için de görüşmeler başladı. Yerli stoper için de Mourinho'ya bir rapor sunulacağı bildirildi.
Olivier Boscagli'nin güncel piyasa değeri 27 milyon Euro. Yıldız oyuncunun sözleşmesi ise 2025 Haziran'da sona erecek.
Feyenoord'da oynayan David Hancko'nun piyasa değeri ise 35 milyon Euro. Slovakyalı yıldızın sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.