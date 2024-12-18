Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper operasyonu! Sakatlıklar sonrası harekete geçildi... 62 milyon Euro'luk takviye

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper operasyonu! Sakatlıklar sonrası harekete geçildi... 62 milyon Euro'luk takviye Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar bu mücadeleden çok maçtaki sakatlıkları konuştu. Dominik Livakovic, Oğuz Aydın ve Rodrigo Becao'nun sakatlıkları sonrasında zor duruma düşen Kanarya, devre arasında takviye için hazırlanıyor. Fenerbahçe, stoper mevkisine transfer yapacak. Bunun için çalışmaları yürüten yönetim, toplam değerleri 62 milyon Euro olan o futbolcuların peşine düştü. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2024- 06:40









ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i santrforları Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin (2) golleriyle 3-1 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, rakip yarı sahada baskı kurmasına karşın pozisyon üretmekte zorlandı. Fenerbahçe, aradığı golü 42. dakikada Edin Dzeko ile bulurken, RAMS Başakşehir 45+1. dakikada Ba'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve soyunma odasına 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle gidildi.