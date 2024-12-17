Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçı ile ilgili flaş açıklama yaptı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Bu mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 4-3 kazandı.

Karşılaşma sonrasında ise Fenerbahçe flaş bir açıklamada bulundu. Ayrıca sarı-lacivertli ekip Galatasaray için, "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var" sözüne vurgu yaptı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

2024-25 SEZONU MANŞETİ: "TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)"

16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:

-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!

-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!

-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!

-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!

-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!

-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!

-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!

Türk spor tarihinin en büyük yalanı;

"Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." sözüyle

Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!