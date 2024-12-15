Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında evinde konuk ettiği Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı lacivertlilerde Fred açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Fred, 3-1 kazandıkları Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Önemli bir maçı kazandık. Zor olacağını biliyorduk. İyi baş ettik. Bazı anlarda daha iyi konsantre olmak gerekiyor, rakip 1 kişi eksikken. Taraftarlarımız önünde kazanmak önemliydi. Yolumuza devam edeceğiz, çünkü cuma günü başka bir önemli maçımız var."

"Aldığımız iki mağlubiyet sonrası kazanmak önemliydi. Taraftarlarımız bize inansın. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sonunda hepimizin mutlu olacağına inanıyorum."