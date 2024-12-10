Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao ile karşılaşacağı kritik maç öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Çağlar Söyüncü düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"FİKSTÜRÜMÜZ ZOR"

"Çok zorlu bir maç olacak. Avrupa'da fikstürümüz zor oldu. Herkes evinde oynadığı maçlarda kolay takımlarla karşılaşmak ister. Bizim işimiz zor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçtiğimiz haftada Real Madrid'e karşı oynayacağız. Onların hedefi üst sıralarda bitirmek. Final kendi evlerinde olacağı için bu onlara ekstra motive olacak. İçinde bulunduğumuz zor durumlar var. Fred cezalı, kadroya yazamadığımız oyuncular var. Bir üst tura çıkmak istiyoruz. Lyon maçı da çok zorlu olacak. Biz son maçlara bırakmak istemiyoruz bu yüzden evimizde oynayacağımız bu iki maçtan bir şeyler almamız gerekiyor."

"MOTİVASYON İŞİ KOLAY"

"Motivasyon kısmı kolay. Yarın iyi bir takıma karşı oyanayacağız bu da motivasyonu doğal olarak kendiliğinden sağlanır. Kaybettiğimiz maçlarda bir sonraki maçı bir an önce oynayıp kazanmak istiyoruz. Motivasyon problemimiz bu yüzden yok. Bugün herkesin katılımıyla güzel bir taktiksel antrenman yaptık. Taktiksel olarak her şey çok net."

"BILBAO SÜRPRİZLERLE DOLU DEĞİL"

"Bilbao'nun sürprizlerle dolu bir takım olduğunu düşünmüyorum. İstikrarlı bir takım, oyuncuları aynı ve yaptıkları şeyleri iyi şekilde sürdürüyorlar. Savunmaları, hücumları çok net. Oyuncularımla yaptığım toplantıda 'Bilbao karmaşık değil! Analiz karmaşık değil ama onlara karşı oynamak karmaşık' dedim. Zor bir maç olacak ama sürprizlerle dolu olmayacak."

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUM"

"Önceliğim her zaman bir sonraki maç. Bilbao maçından sonra önceliğimiz yine Süper Lig olacak. Puan farkı 3'e düştü, şimdi 6 ama lig uzun bir maraton. Takıma inanıyorum, şampiyon olacağımıza inanıyorum."

"TEK İSTEDİĞİM ADALET"

"Pep Guardiola, beni seviyor ve ben de onu seviyorum. Küme düşmelerini istemiyorum. Ben adaleti görmek isterim! Küçük takımlar limitlerini 5-10 euro açtığında ceza alıyor. Roma'da bu limit sıkıntısını çektim. Büyüklerin bu çarktan kaçabilmesini doğru bulmuyorum. Tek istediğim adalet, karşılıklı kötü niyet asla yok."

"ÇOK TEHLİKELİLER"

"Neler yapmamız gerektiğinden konuşmayacağım. İdmanı izlettirmiyoruz, taktiksel çalışmaları yaptık. Bilbao'nun kanatlarında oynayan iki kardeş çok tehlikeli! Geriden gelen oyuncuları da ceza sahasına girmek için agresif. Sizde iyi analiz etmişsiniz ama nasıl bir oyun oynayacağımı söyleyemem. Kısıtlı bir kadromuz var, Çağlar Söyüncü kulübede olacak. Zamana ihtiyacı var. Slavia Prag iyi takım, savaştık ve kazandık. Bilbao maçında da sonucu alabileceğimizi düşünüyorum."

"10 DEFA OYNASAK 8'İNİ BİZ KAZANIRDIK"

"Beşiktaş maçı öz güvenimizi etkilemedi. Daha iyi olan bizdik, bir gol atmış olsaydık o maçı rahat alırdık. O maç mutluluğumuzu etkiledi ama öz güvenimizi değiştirmedi. Beşiktaş maçını 10 defa oynansak 8'ini biz kazanırdık. 1 maç berabere biterdi. 1 maçı Beşiktaş kazanırdı."

"PLAY-OFF TURUNU DA GEÇMEYİ DÜŞÜNMELİYİZ"

"Artık puanlara ve datalara bakıyoruz. Hissiyatımız, 3 puanın yani 11 puanının bir üst tur için yeterli olacağını düşünüyoruz. Play-Off turunu da geçmeyi düşünmeliyiz. Puan + puan alarak da sonuç iyi olabilir."

Çağlar Söyüncü'nün açıklamaları ise şu şekilde:

"Beşiktaş maçını unutmalıyız. Futbol kuralları içerisinde Bilbao'yu yenmek için her şeyimizi vereceğiz."

"OYNAMAYA HAZIRIM"

"Çok kaliteli arkadaşlarımız, güzel rekabet ortamı var. Herkes birbirini destekliyor ve karşılığında iyi sonuçlar alıyoruz. Yoğun maç temposunda 11'de değişiklikler olabiliyor. Son 5-6 idmandır takımla beraberim. Şu an iyi durumdayım ve oynamaya hazırım."