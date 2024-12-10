UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Athletic Bilbao ile oynayacağı maç öncesi Athletic Teknik Direktörü Ernesto Valverde ve Daniel Vivian basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde, "Fenerbahçe kendi liginde de çok güçlü. Her yıl Avrupa'da oynayan bir takım. Biz de en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi 6'ncı hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde ve futbolculardan Daniel Vivian açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin her yıl Avrupa'da oynayan bir takım olduğunu hatırlatan Ernesto Valverde, "Çok fazla değişiklikler yaptık. Kısa zamanda çok fazla maç oynadık. Yarın Fenerbahçe de değişiklikler yapabilir. Farklı pozisyonda oynayan oyuncuları var. Fenerbahçe kendi liginde de çok güçlü. Her yıl Avrupa'da oynayan bir takım. Biz de en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'GALİBİYETLER SONRASI GÜVEN DEPOLUYORUZ'

Zor olanın galibiyetlerden sonra kazanmaya devam etmek olduğunu söyleyen Valverde, "Galibiyetler sonrasında güven depoluyoruz. Sadece bu kadar aslında. Oynamaya devam etmelisiniz. Zor olan kazandıktan sonra devam etmek. Yarın zor bir rakibe karşı oynayacağız' sözlerini kullandı.

'MOURINHO GİBİ DÜNYA ÇAPINDA BİR HOCAYA SAHİPLER'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve takımdan övgü dolu sözlerle bahseden Valverde, "Fenerbahçe büyük bir takım. Mourinho gibi dünya çapında bir hocaya sahipler. Madrid'de yaptıkları hala aklımda. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne kalabilirdi. Çok kaliteli bir takım. Tadic, En-Nesyri ve Maximin gibi oyunculara sahipler. Yarın taraftarın da baskısıyla bir maç olacak" dedi.

'DERBİYİ İZLEDİM'

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oldukça güçlü bir derbi olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, "Evet derbiyi izledim. Çok güçlü bir derbi oldu. Fenerbahçe de oldukça iyi oynadı. Derbiyi küçük detaylar belirler. Beşiktaş kazandı. Fenerbahçe hak ettiği, kazanabileceği bir maç oynadı" sözlerini sarf etti.

Mourinho'ya karşı kendisinin ve çoğu kişinin aldığı sonuçların iyi olmadığını söyleyen Valverde, "Ona karşı oynadığım sonuçlar çok iyi değildi. Tabii ben değil çoğu kişinin iyi değildi" diyerek sözlerini noktaladı.

DANIEL VIVIAN: AĞIR BİR YOLCULUK OLDU

Yorucu bir yolculuk geçirdiklerini aktaran Daniel Vivian, "Şu an için iyiyiz. Ağır bir yolculuk oldu ama takım olarak iyi hissediyoruz. Yarın en iyi performansı göstereceğiz" dedi.

'EN-NESYRI'Yİ İYİ TANIYORUM'

Fenerbahçe'nin golcüleri Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'dan bahseden Vivian, "En-Nesyri'yi iyi tanıyorum. Alan bırakmamamız gerekiyor. İyi bir oyuncu. Dzeko da var. İkisini de boş bırakmamak gerekiyor" sözlerini sarf etti.

'ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULARIMIZ VAR'

Takımda herkesin kendini çok iyi hissettiğini söyleyen Vivian, "Çok önemli oyuncularımız var. Geniş bir kadromuz var. Herkes kendini çok iyi hissediyor. Rotasyon olsa bile herkes en iyisini yapması gerekiyor. Her maç futbolumuzu gösteriyoruz. Ritmimiz var, atak oynuyoruz. Anahtar bu olmalı. Oyuncular olarak sorumluluğun bilincinde olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN ÖZEL BİR YIL OLDU'

2024 yılının kendileri için çok özel bir yıl olduğunu aktaran Daniel Vivian, "Çok iyi hissediyorum. Bizim için özel bir yıl oldu. İyi çalışmalıyız ve bunun tadını çıkarmalıyız. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Umarım 2025 de aynı şekilde olacaktır" sözlerini sarf etti.

'YARINA KONSANTREYİZ'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendilerini UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden göstermesi hakkında konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Bizi güçlü olarak görmeleri motive ediyor. Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Bizim için önemli bir maç. Kazanmak için oynayacağız. Adım adım bakıyoruz. Yarına konsantreyiz" dedi.

Daniel Vivian sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bence kaçıncı olacağımızı bilmek zor. Bizim için önemli olan topladığımız puanlar. Biraz daha puanlar toplamamız gerekiyor. Hedefimiz ilk 8'e girmek."