Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de derbi sonrası radikal karar! Tam 8 futbolcunun bileti kesildi

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de derbi sonrası radikal karar! Tam 8 futbolcunun bileti kesildi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan derbide Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Kanarya bu sonuçla birlikte şampiyonluk yarışında önemli bir yara almış oldu. Öte yandan sarı lacivertlilerde dev derbinin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de, Beşiktaş maçı sonrası tam 8 futbolcunun biletinin kesildiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.12.2024- 09:46









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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarı boyunca birkaç pozisyonu değerlendiremezken, 35. dakikada bir topu direkten döndü ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.