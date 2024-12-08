TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de derbi sonrası radikal karar! Tam 8 futbolcunun bileti kesildi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan derbide Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Kanarya bu sonuçla birlikte şampiyonluk yarışında önemli bir yara almış oldu. Öte yandan sarı lacivertlilerde dev derbinin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de, Beşiktaş maçı sonrası tam 8 futbolcunun biletinin kesildiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 08.12.2024- 09:46