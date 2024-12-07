TRANSFER HABERİ: Christian Eriksen Fenerbahçe'ye gelecek mi? Ünlü gazeteci açıkladı

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Orta saha bölgesine takviye yapma kararı alan Kanarya'nın, Manchester United forması giyen Christian Eriksen'i gündemine aldığı belirtilmişti. 32 yaşındaki yıldızın, sarı lacivertlilere gidip gitmeyeceği ise belli oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)