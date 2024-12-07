Bir zamanlar Fenerbahçe'de forma giyen Martin Skrtel, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

"F.BAHÇE İYİ BİR İVME YAKALAMIŞ DURUMDA"

Fenerbahçe'yi değerlendiren Skrtel, "Fenerbahçe şu anda iyi bir ivme yakalamış durumda. Onları Prag'da canlı izledim. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadılar. İki gol attılar ve maçı kazandılar. Ayrıca ligde aldıkları galibiyet de öz güvenleri için çok önemliydi." dedi.

"DERBİLERDE NE OLACAĞINI BİLEMEZSİNİZ"

Eski Slovak stoper, "Derbi maçları her zaman özeldir. Her zaman bu tarz maçları takip etmişimdir. Her şey farklı oluyor. Bu maçın da öyle olacağını düşünüyorum. Özel bir maç olacak. Fenerbahçe'nin kalitesini çok daha iyi görüyoruz. Ayrıca öz güvenleri de yüksek. Şansın da onların yanında olduğunu düşünüyorum. Ama derbilerde ne olacağını bilemezsiniz." şeklinde görüş belirtti.

"UMARIM F.BAHÇE'NİN KALİTESİ SAHAYA YANSIR"

Skrtel, derbi ile ilgili son olarak "Çok ilginç bir maç olacak. Umarım Fenerbahçe'nin kalitesi sahaya yansır. Bana göre takımın en önemli oyuncuları; Dzeko, Tadic ve Fred. Onlar kilit oyuncular, çok şey onlara bağlı. Umarım kalitelerini korurlar ve iyi bir maç çıkarırlar." ifadelerini kullandı.