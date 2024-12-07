Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak.

Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekipte Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

İyi hissediyorum, bu tarz maçlardan önce iyi uyuyorum. Maçlardan sonra iyi uyuyamıyorum andrenalinden dolayı. Bir an önce maçın başlamasını bekliyorum.

Beşiktaş şampiyon olma ihtimali yok ama derbileri kazanabilir. Burada anladığım kadarıyla bazen derbileri kazanmak, şampiyonluklardan daha önemli görülebiliyor. Üzerlerinde baskı yok, hocaları değişti ve iyi oyuncuları var. Bizler son aylarda iyi oynuyoruz ve motiveyiz, lig şampiyonluğu için mücadele ediyoruz.