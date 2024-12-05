TRANSFER HABERİ | Fenerbahçeli yıldıza dev zam! Sözleşmesi uzatılıyor
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yaparken, aynı zamanda performansı yüksek oyuncular ile sözleşme yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, o yıldız ile yeni mukavele imzalamak üzere. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Devre arasında teknik direktör Jose Mourinho'nun belirlediği mevkilere takviye yapacak olan Fenerbahçe'de bir yandan da iç transfer hareketliliği yaşanıyor. Kanarya, 2020-21 sezonunda Gölcükspor'dan kadroya kattığı İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe, sezon başında Marsilya'nın resmen istediği milli orta sahayı bırakmadı. Fransızların 15 milyon Euro'luk bonservis teklifini geri çeviren yönetim, oyuncunun ayrılmasını uygun görmedi. Mourinho'nun da koltuğa oturmasıyla İsmail de takımda kalma kararı aldı.
İLK GELDİĞİNDE 250 BİN TL ALIYORDU
Jorge Jesus zamanından bu yana Kanarya'da düzenli forma giyen İsmail'in, 2027'de bitecek kontratı 1 yıl yenilenecek ve yönetim de oyuncusuna ciddi oranda bir zam yapacak. İlk geldiğinde 250 bin TL kazanan F.Bahçeli futbolcu, Ocak 2023'teki mukaveleyle maaşını 12 milyon TL'ye çıkarmıştı.
Sabah'te yer alan habere göre takımın en az kazanan isimleri arasında yer alan 25 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşmeyle maaşı 30 milyon TL'ye yükselecek. Bu sezon 18 maçta forma giyen İsmail, skora katkı yapamadı.