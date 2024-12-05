Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERİ | Fenerbahçeli yıldıza dev zam! Sözleşmesi uzatılıyor

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçeli yıldıza dev zam! Sözleşmesi uzatılıyor Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yaparken, aynı zamanda performansı yüksek oyuncular ile sözleşme yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, o yıldız ile yeni mukavele imzalamak üzere. İşte detaylar... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2024- 06:40









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Devre arasında teknik direktör Jose Mourinho'nun belirlediği mevkilere takviye yapacak olan Fenerbahçe'de bir yandan da iç transfer hareketliliği yaşanıyor. Kanarya, 2020-21 sezonunda Gölcükspor'dan kadroya kattığı İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, sezon başında Marsilya'nın resmen istediği milli orta sahayı bırakmadı. Fransızların 15 milyon Euro'luk bonservis teklifini geri çeviren yönetim, oyuncunun ayrılmasını uygun görmedi. Mourinho'nun da koltuğa oturmasıyla İsmail de takımda kalma kararı aldı.