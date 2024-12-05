FENERBAHÇE HABERİ: İspanya'da flaş gelişme! Taraftarlar çıldırdı Jose Mourinho'yu istiyor
Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Jose Mourinho hakkında flaş haberler geliyor. 61 yaşındaki hoca için İspanya'da büyük bir çılgınlık yaşandığı öğrenildi. La Liga ekibinin taraftarlarının, Jose Mourinho için adeta kampanya başlattıkları belirtildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 05.12.2024- 12:46 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024- 12:57