Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TBF Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası

Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TBF Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası

TBF Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nde heyecan dolu bir akşam basketbolseverleri bekliyor. Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta? İşte TBF Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası hakkında merak edilenler...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2024- 15:40 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024- 15:40