TBF Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası bu akşam oynanacak. Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında oynanacak mücadele, basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili birçok detay arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE OPET-ÇBK MERSİN MAÇI CANLI İZLE
&NBSP;FENERBAHÇE OPET - ÇBK MERSİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı, 4 Aralık 2024 Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.