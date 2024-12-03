Süper Lig'in son iki haftasında fileleri havalandıran Oğuz Aydın hakkında birçok merak konusu olmaya devam ediyor. Genç kanat oyuncusunun kariyeri ve özel hayatı sevenleri tarafından arama motoruna yazılmaya hız kesmeden sürüyor. Peki, Oğuz Aydın'ın istatistikleri nasıl? Oğuz Aydın kimdir? Oğuz Aydın evli mi? İşte Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Oğuz Aydın hakkında merak edilenler...

Büyük umutlarla transfer edilen ancak, ligin ilk haftalarında şans verilmeyen Oğuz Aydın, son haftalarda Jose Mourinho'nun radarına girmiş durumda. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK filelerini havalandıran Aydın hakkında merakını gidermek isteyen futbolseverler, arama motoruna sorular sormaya devam ediyor. Peki, Oğuz Aydın kimdir? Oğuz Aydın'ın istatistikleri nasıl? Oğuz Aydın kaç yaşında? Oğuz Aydın evli mi? İşte milli futbolcu hakkında merak edilenler...

OĞUZ AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

Oğuz Aydın, 27 Ekim 2000 yılında Hollanda'nın Lahey kentinde doğdu. 24 yaşındaki genç kanat oyuncusu, futbol kariyerine AZ altyapısında adım attı. Burada gösterdiği başarılı performans ile Türk takımlarının dikkatini çeken Aydın, Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kısa süre içerisinde kendisini kanıtlayan Oğuz Aydın, Süper Lig'e kadar yükseldi. Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performans ile büyük takımlar tarafından istenilen bir futbolcu oldu. Yeni sezon öncesi ligin büyük takımları tarafından istenilen Oğuz Aydın, Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performans ile Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz Aydın'ın evli olmadığı ve aslen Elazığlı olduğu biliniyor.

OĞUZ AYDIN'IN PERFORMANS BİLGİLERİ

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftalarında Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Oğuz Aydın, son haftalarda gösterdiği etkili performans ile hem Jose Mourinho hem de taraftardan tam not aldı. Uzun süren forma hasretinin ardından Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında şans bulan genç kanat oyuncusu, her iki maçta da golleriyle katkıda bulundu.

Kayserispor maçında asist katkısında da bulunan Oğuz Aydın'ın istatistikleri kısa süre içerisinde artmaya başladı. Bu sezon Süper Lig'de 4 kere forma şansı bulabilen Aydın, Kayserispor maçında 2 gol ve 1 asist, Gaziantep FK maçında ise 1 gol kaydetti.

Süper Lig'de toplam 3 gol ve 1 asist katkısında bulunan genç oyuncu, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde de 2 maçta toplam 21 dakika süre alıp, gol ve asist kaydedemedi.