F.Bahçe için mutlak kazanılması gereken bir maçtı ve karşılaşmaya hem galip hem de büyük coşkuyla başladı. Maçın başında gelen Oğuz Aydın golü –ki bu golde En-Nesyri'nin pasını da göz ardı etmeyelim, ardından da Faslının kaçan golüyle herkes "Maç büyük farka mı gidiyor" derken F.Bahçe 10. dakikada durdu. İlk yarının kalan bölümünde topla oynayan, rahat rahat adam geçen Antep'ti. Devre biterken de Samet'in hatasından gelen golle Antep beraberliği yakaladı. Yandan bir orta geliyor, Samet'in zıplama zamanlaması hatalı. Antepli topu göğsüne alıp, Livakovic'le karşı karşıya kalıp ondan da dönen topu tamamlayıp beraberliği getiriveriyor. İkinci yarı Mourinho önce Maximin ile Amrabat'ı oyuna aldı. Fred'de inanılmaz bir düşüş var. Oyun biraz hareketlendi, top F.Bahçe'de kaldı ama fazla bir pozisyon üretemediler. Ta ki bir duran toptan gelen Becao'nun golüne kadar.

Dzeko müthiş bir vuruşla karşılaşmayı gerçekten kopartıverdi. F.Bahçe asla iyi top oynamadı. Hâlâ takımda Mourinho'nun bir etkisini göremiyoruz. Oyuncular kişisel becerileriyle skorları alıyor. Sahada fevkalade kötü bir hakem vardı. İlk yarıda Osayi, kolunu bariyer yaptı topu kesti. Top bana sahanın içinde gibi geldi, dolayısıyla penaltı olmalıydı. Ayrıca ilk yarıda İsmail bir korner atışında rakibinin hem ayağına basıp hem itiyor. Bu da penaltı olmalıydı. Becao top oyundayken kasten ceza alanı içinde topsuz alanda rakibine çelme takıyor, bu da penaltı olmalıydı. Bu penaltılar hakem ve VAR hakemi tarafından görülmedi. Aynı hakem son dakikada Fenerbahçe lehine bir penaltı uydurdu ama VAR bunu düzeltti.