FENERBAHÇE HABERİ | İşte transferin perde arkası! Jose Mourinho aşkına
Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, Ajax ve Rennes'i reddedip Fenerbahçe'yi seçmişti. Yıldız futbolcunun sarı-lacivertli kulübe transferinin perde arkası belli oldu. İşte ayrıntılar... | FB Spor haberi
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 02.12.2024- 06:40
Sadece Türkiye değil Avrupa'da boy gösteren kulüplerin scoutları oyuncuyu yakın takibe almış, sezon bitiminde de hem oyuncunun hem de Alanyaspor'un kapısını çalmaya başlamıştı. Ancak enerbahçe'nin takıma Jose Mourinho'yu getirmesiyle Oğuz da tercihini İstanbul'dan yana kullanmıştı.
KÜSMEDİ, ÇALIŞTI VE SONUNDA KAZANDI
Sabah'ta yer alan habere göre Hollanda altyapısından yetişen, AZ Alkmar ile futbol hayatı başlayan sonrasında yolu Türkiye'ye düşen Oğuz Aydın, sarı lacivertli takım için ciddi takımların tekliflerini geri çevirdi. İlk olarak Ajax scoutlarından tam not aldı. Hollanda temsilcisi, Alanyaspor'a da resmi teklif iletmişti.