Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği bu hafta kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2024- 20:01