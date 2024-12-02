Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Bu mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-1 kazandı. Evinde hata yapmayan Fenerbahçe, zirve takibini sürdürmüş oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Kadıköy'de oynanan kritik maçtan Kanarya 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Maçta gol perdesini 3. dakikada Fenerbahçe adına Oğuz Aydın açtı.

32. dakikada Gaziantep FK'dan Kodro sarı kart gören isim oldu.

41. dakikada konuk ekipten Okereke skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı bu gollerle 1-1'lik skorla sona erdi.

İkinci yarıda Fenerbahçe'de Amrabat, İsmail Yüksek'in yerine Maximin ise İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu.

Gaziantep FK'dan ise Kodro oyundan çıktı Daubin oyuna girdi.

72. dakikada Kanarya'da Samet Akaydin sarı kört gördü.

74. dakikada Gaziantep FK'dan Mandouki, Ogün Özçiçek yerine oyuna girdi.

78. dakikada Fenrbahçe'de Becao köşe vuruşundan gelen topu golle noktaladı.

Kanarya'da 80. dakikada Mert Müldür, Tadic'in yerine oyuna dahil oldu.

85. dakikada Gaziantep FK'dan Furkan Soyalp, N'Diaye yerine karşılaşmaya girdi.

85'te ise Halil Dervişoğlu konuk ekipten Maxim yerine maça yedek kulübesinden giren oyuncu oldu.

Maçın 89. dakikasında Fenerbahçe'de Edin Dzeko takımının 3. golünü kaydetti.

Bu golle Kanarya rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

5 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz da teknik heyet tercihi nedeniyle kadro dışında kaldı.

AMRABAT İLE SZYMANSKİ YEDEKTE

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile Sebastian Szymanski, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Mourinho, Slavia Prag maçında mide enfeksiyonu nedeniyle kadroda yer almayan Sofyan Amrabat ile Sebastian Szymanski'yi yedeklere yazdı.

TADIC "10" NUMARADA

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Dusan Tadic, Gaziantep FK maçına 10 numara pozisyonunda başladı.

Bu sezon ağırlıkla sağ kanatta görev yapan Tadic, ilk kez forvet arkasında şans buldu.

İRFAN CAN 5 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, 5 maç sonra 11'e döndü.

Son olarak ligin 10. haftasında 27 Ekim'de Bodrum FK maçında ilk 11'de görev alan İrfan Can, sakatlığı nedeniyle Az Alkmaar ve Sivasspor maçlarında kadroda yer alamadı.

Ligde Kayserispor maçında kadroya girmesine rağmen oynayamayan 29 yaşındaki futbolcu, Slavia Prag müsabakasında ise maça sonradan dahil oldu.

İrfan Can, 38 gün sonra 11'de forma giydi.

DJIKU'YA DERBİ ÖNLEMİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbi öncesinde deneyimli savunmacısı Alexander Djiku'yu riske etmedi.

Gaziantep FK maçına 3 sarı kartla çıkacak Djiku, kart görmesi durumunda haftaya Beşiktaş derbisinde cezalı olma riskini taşıyordu.

Mourinho, Djiku'nun yerine karşılaşmada Rodrigo Becao'yu ilk 11'de başlattı.

OĞUZ, TARAFTARI ÖNÜNDE İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Oğuz Aydın, bu sezon taraftarı önünde ilk kez 11'de şans buldu.

Sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan 24 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmaya kadar ilk 11'de sahaya çıkmadı.

Ligde geçen hafta ilk 11 çıktığı Kayserispor maçında çok etkili oynayan Oğuz, 2 gol, 1 asistlik performansıyla dikkati çekti.

Mourinho, 24 yaşındaki futbolcusunu Kadıköy'de ilk kez taraftarı önünde 11'de başlatarak ödüllendirdi.