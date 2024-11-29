Yönetim transfer için Arabistan'a uçuyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler ocak ayında önemli isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyordu. Bu doğrultuda Kanarya'nın transfer gündemine dair sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçeli idarecilerin, o yıldızın transferini bitirebilmek için kısa süre içinde Arabistan'a gideceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2024- 11:16 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024- 11:17