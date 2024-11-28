TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den En-Nesyri için inanılmaz talep! 34 milyon Euro reddedildi ve...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den En-Nesyri için inanılmaz talep! 34 milyon Euro reddedildi ve...

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr, sarı lacivertlilerin yıldız ismini kadrosuna katmak için devreye girmiş ve resmi teklifte bulunmuştu. Fenerbahçe'nin ise 27 yaşındaki forvet için inanılmaz bir ücret talep ettiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)