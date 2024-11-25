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TRANSFER HABERLERİ | Osayi-Samuel'de Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Ocak 2025'e kadar... Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde henüz sözleşme yenilememiş olan Bright Osayi-Samuel'in geleceği merak ediliyor. Nijerya basınında yer alan o habere göre, Fenerbahçe Osayi-Samuel ile Ocak 2025'e kadar sözleşme yenilemediği takdirde olmasını istemeyeceği bir senaryo ile karşılaşabilir. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / MEHMET MERT ERENLER) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.11.2024- 12:01









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Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor.

Son olarak İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık sözleşme için prensipte anlaşan sarı-lacivertlilerde, geleceği merak edilen bir diğer isim olan Bright Osayi-Samuel'in durumu ise halen belirsiz.