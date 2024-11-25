FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osimhen'e misilleme! En Nesyri gidiyor o isim geliyor

Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe'de Kayserispor karşısında alınan 6-2'lik galibiyetin ardından keyifler yerine geldi. Sarı-lacivertlilerde özellikle Oğuz Aydın ve Mert Hakan Yandaş'ın performansı Jose Mourinho'yu mutlu etti. Fenerbahçe'de bununla birlikte bir süredir gündemde olan En Nesyri'nin ayrılık haberleri de artmaya devam ediyor. Mourinho ve Branco'nun bu noktada santrfor için listesindeki isim belli oldu. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.11.2024- 09:23