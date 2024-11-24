3 farklı üstünlüğü bulduktan sonra Mourinho'dan daha erken ve savunmaya yönelik de��işiklikler bekledim. Lakin fırsat bulamadan maç 3-2'ye geldi. Yahu kapanamıyorsan, hücuma devam etmek en doğrusu? Okan Buruk bunu yapıyor. Bak oyunu rakip sahada oynadın mı böyle gövdeli ve farklı bir galibiyet alınabiliyor. Kayserispor karşılaşması milat olmalı. Ligde makas gerçekten çok açık. O yüzden özellikle Anadolu takımlarıyla oynanan maçlarda Fenerbahçe daha önde 3. bölge oyununu tercih etmesi gerekiyor. Hep söyledim Oğuz Maximin'den daha faydalı diye… Mourinho elindeki geniş kadroyu daha verimli kullanmak zorunda. Güvenip oynatmadıkça cevherlerin farkına varamayacak.

REHA KAPSAL

Fenerbahçe'nin daha ligin yarısı bile olmadan kaybettiği puanlar yüzünden her maçı nerdeyse bir final havasında geçiyor. Bunu bir takım genelde son haftalarda yaşar ama bunu bu kadar erken yaşamak ister istemez sarılacivertli futbolcularda baskı oluşturur. Bu kaybetmeme düşüncesi zaman zaman da oyunda endişeye ve de paniğe neden olur.