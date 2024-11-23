Pogba, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya veya Almanya'da bir kulüp bulmayı umuyor. Ancak uzun süredir oynamadığı için bireysel olarak antrenmanları hiç bırakmamış olsa bile kondisyon durumu ve en üst seviyeye dönme eğilimi konusunda kaçınılmaz olarak belirsizlikler var."