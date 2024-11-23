Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekipte Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'a konu olacak.

Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekipte Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

"Kayserispor, yeni teknik direktörüyle 4 maça çıktı. Bu size analiz sağlamak için yeterli oldu mu?"

Jose Mourinho: 4 maç bize yeterli bilgiyi sağladı. Belki bugün değişiklik yaparlar. Yeni hocalarıyla son maçlarda oynadıkları gibi arkada 5'li savunma ile oynayacaklardır. kontra ataklarda sürpriz yapmak isteyeceklerdir. Duran toplarda gerçekten iyiler, iyi çalıştıkları belli oluyor. Tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız.

Eğer bizi detaylı analiz ederseniz her maçta arkayı 3'leyip oyun kurmaya çalışıyoruz. Zenit maçında elimizde sadece 4 as oyuncu vardı. Elimizde genç oyuncular vardı, o şekilde istikrar sağlamaya çalıştık.