Türk futbolunun renkli teknik adamlarından Yılmaz Vural, Fanatik'e açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

MİLLİ TAKIM - MONTELLA

Montella, Karadağ maçında en belirgin hatayı nerede yaptı?

"Değişiklik bekliyorduk. Ofansif bir şeyler bekliyorduk. Ancak o hala santrforsuz tarzına devam etti. Değişikliklerde de geç kaldı. Hamleleri ve değişiklikleri yanlıştı. Çok zamanınız yok futbolda. Hücumcu oyuncuları alması lazımdı. Çok basit bir şeydi. Montella 'Eyvah' gidiyor mu gibi bakıyordu. Bittikten sonra bazı şeyleri konuşmak kolay. Montella'nın bir oyun tarzı var. Hücum oyuncuları orta sahaya kadar çekiyor. Türkiye'de çözüm bulunamadı bunu Adana Demirspor'dayken. Ben Montella'yı çok başarısız bulmuyorum."

"HOCALARI EKSİK BULUYOR"

"Türkiye'de 636 teknik direktör var. 636 teknik direktörden Montella'nın işini yapacak bir kişi bulamadık. Yok mu bu işi yapacak bir hoca? Montella, Avrupalı olduğu için A Milli Takımımız'ın başına geçti. Bundan başka seçenek yok. Demek ki TFF yetiştirdiği hocaları eksik buluyor."

"ENDER İNSANLARDANIM"

Siz, Yılmaz Vural'a uzaktan baktığınızda kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Türkiye'de bilgiyle bir yerlere gelmiş ender insanlardan birisiyim ben. Bu işte bazen güç grupları oluyor ve onlara yaklaşmazsanız maalesef bir şey olmuyor."

"GALATASARAY İLE ANLAŞTIK"

"Galatasaray'da Hagi teknik direktörken Ergun Gürsoy beni aradı ve hocam hayırlı olsun yeni antrenörümüz sensin dedi. Galatasaray'la anlaştık. Akşamına buluşalım dediler. Daha sonra Hagi özür dilemiş yönetim de affedince devam ettiler. Yani Hagi, neden özür diliyorsun ki delikanlı adamsın (gülüyor)."

"BEŞİKTAŞ OLMADI"

"Beşiktaş'la da bir kez görüştük ancak kısmet olmadı."

FENERBAHÇE İÇİN İTİRAF

Fenerbahçe'den 3 kez teklif aldınız mı?

"Evet, tabii ki. Metin Aşık döneminde teklif aldım. Daha sonra da Ali Şen döneminde 2 kere teklif geldi. Konuştuk ama maalesef olmadı."

NEDEN OLMADI?

"Yani bunlar özel şeyler. Çünkü, bu takımlar başına Türk bir hoca gelecekse kendi içlerinden çıkmış olanları tercih ediyorlar. İmparatorunu, kaptanını, gol kralını... Onlar daha şanslı oluyor."

JOSE MOURINHO

Mourinho'yla ilgili düşünceleriniz nedir peki?

"Son zamanlarda Mourinho, herkes tarafından seviliyordu ama Galatasaray Fenerbahçe çatışmasının ortasında buldu kendini. Artık sanmıyorum ki Galatasaray ve Beşiktaşlılar Mourinho'ya sempatiyle baksın. Bırak seni herkes sevsin ya. Adama bir şeyler anlatılmış. O da diyor zaten. Türkiye'de her doğru her yerde söylenmez. Türkiye Ligi'ni Londra'da oğlumdan başka kimse seyretmez dedi. Doğru aslında bizi seyretmiyorlar. Demek ki senin liginin kalitesi bu kadar. Adam Doğru söylüyor, ne bozuluyoruz abi."