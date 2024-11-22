Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında karşılacağı Kayserispor mücadelesi için kamp kadrosunu açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder yer almadı. Öte yandan hafif ağrıları bulunan Allan Saint Maximin de riske edilmedi.